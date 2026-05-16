スーパー銭湯の利用時にやってはいけない行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【驚き】「えっ…そんな非常識な人いるの！？」これがスーパー銭湯が紹介する｢利用時のNG行為｣5選です！公式アカウントは「マナーを守って気持ちよく使ってね」と投稿し、「温泉でやっちゃいけないこと5選」という動画を公開。この動画ではスタッフが、利用時のNG行為として「サウ