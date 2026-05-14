ココスジャパン（東京都港区）が運営するファミリーレストラン「ココス」のキャンペーン「チョコミン党フェア」が5月14日から期間限定で行われます。【画像】で…でかい！党員にはたまらない…チョコミン党パフェの全貌がコレです！全メニューも一挙に！チョコミントのアイスやパフェなどが楽しめる同フェアでは、目玉商品として、チョコミントアイス、濃厚ベルギーチョコアイス、ザクザクとしたチョコミントクランチが楽