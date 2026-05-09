近年のサッカー界ではセットプレイの重要性が増しており、特に今季はプレミアリーグ首位を走るアーセナルがデザインされたセットプレイからゴールを量産している。ロングスローも一般的な武器となっており、この傾向は開幕が迫る2026W杯でも続くだろう。短期決戦へ特殊なセットプレイを仕込んでくるチームも多そうだ。グループステージ初戦で日本代表が対戦するオランダ代表もそうだ。オランダ『Algemeen Dagblad』にて、現在オラ