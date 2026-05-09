13連戦がスタート…ナ・リーグ東地区1位独走中のブレーブスと対戦■ドジャース ー ブレーブス（日本時間9日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。サイ・ヤング賞左腕クリス・セール投手との対戦となる。大谷は6日（同7日）の敵地アストロズ戦で6試合ぶりとなる安打を放つなど2安打の活躍を見せた。今季の打撃成績は打率.248、6本塁