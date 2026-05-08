ベッツが3Aで実戦に復帰…12日にメジャー合流の可能性ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が8日（日本時間9日）から、傘下3Aのオクラホマシティで実戦に復帰することが決まった。さらに、米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者によると、早ければ11日（同12日）のジャイアンツ戦からメジャーに合流する可能性があるという。一方でベッツが昇格となれば、チームは頭を悩まされることになる。ベ