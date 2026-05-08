藤原「いずれは先発でホークスのエースになりたい」ソフトバンクは8日、高卒3年目の藤原大翔投手を支配下登録することを発表した。三笠杉彦GMは2桁背番号を与えた理由を明かした。藤原は飯塚高（福岡）から2023年の育成ドラフト6位で入団した20歳。今季はファーム・リーグの6試合に登板し、そのうち4試合で先発した。27回2/3で1勝1敗、防御率2.28、32三振をマーク。また、今年2月には野球日本代表「侍ジャパン」との壮行試合に