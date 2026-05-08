前回の7位から1位に浮上…防御率0.97はMLB1位MLB公式サイトは7日（日本時間8日）、先発投手のパワーランキングを発表した。ドジャース・大谷翔平投手が前回の7位から1位に大きくジャンプアップ。メジャー唯一の防御率0点台だと考えれば納得のようにも思えるが、米ファンからは賛否両論が渦巻いている。大谷は今季、2023年以来3年ぶりに二刀流で開幕した。特にピッチャーとして絶好調。3・4月は5試合に投げて2勝1敗、防御率0.60