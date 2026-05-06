岡本は6日のレイズ戦で10号を放った【MLB】レイズ 4ー3 Bジェイズ（日本時間6日・セントピーターズバーグ）ブルージェイズの岡本和真内野手が見せた本塁打後のパフォーマンスが、ファンの間で話題を呼んでいる。5日（日本時間6日）に敵地で行われたレイズ戦で、今季10号となるアーチを放ちメジャー1年目で2桁本塁打に到達。ダグアウトに戻った和製大砲をチームメートが一斉にで迎える“儀式”に日本のファンから「社長が来た時の