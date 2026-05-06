DeNAでは4月に森原康平投手が右肘を手術DeNAは6日、オースティン・コックス投手が米国時間の5日（日本時間6日）に左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行い、無事終了したと発表した。今後はリハビリからの復帰を目指していく。2試合に先発登板して1勝、防御率3.00だった。今季は4月1日の阪神戦で公式戦初登板。6回5安打1失点で来日初勝利を飾った。同8日の中日戦では3回5安打2失点。翌9日に出場選手登録を外れて