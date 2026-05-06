大分県津久見市の津久見港で5日夕方、男性が海に浮いているのが見つかりまもなく死亡しました。警察は男性が釣りをしていて誤って海に転落したとみて調べています。 【写真を見る】津久見港で72歳男性転落し死亡当時は引き潮釣り中に誤って落ちたか大分 5日午後4時半過ぎ津久見市の津久見港で、男性が海にうつ伏せの状態で浮いているのを釣りをしていた人が見つけ消防に通報しました。男性は近くにいた釣り客数人が協力し