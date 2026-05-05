敵地アストロズ戦【MLB】アストロズ ー ドジャース（日本時間5日・ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地アストロズ戦に「1番・指名打者」で出場する。5試合ぶりとなる快音を響かせることはできるか。先発マウンドには山本由伸投手があがる。大谷は前日の敵地カージナルス戦で無安打に終わり、今季ワーストとなる19打席連続無安打となっていた。ヒューストンでのカード初戦を前に、珍しくグラウン