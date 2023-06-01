月間MVPが発表MLBの3月・4月の月間MVPが4日（日本時間5日）に発表され、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は最優秀打者、最優秀新人ともに受賞を逃した。メジャー1年目の村上は開幕戦から3試合連続本塁打と最高の滑り出しを切った。その後、24打席連続ノーヒットなど苦戦も続いたが、4月17日（同18日）のアスレチックス戦から球団＆日本人タイ記録となる5試合連続アーチと一気に量産態勢に入った。（Full-Count編集部）