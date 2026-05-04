本当に特別な才能を備えた選手が競演するようなチームはめったに生まれないが、ごく稀に奇跡のような競演が生まれることがある。かつてロナウジーニョとリオネル・メッシがともに戦ったバルセロナもそんな一例かもしれない。ロナウジーニョとメッシは2004年から2008年の間、80試合ほどをともに戦っている。まだメッシは10代の若者だったが、その冴え渡るドリブルは注目の的となっていた。メッシの同胞であるマキシ・ロペス氏は、ア