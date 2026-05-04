不振が続くエース右腕■巨人 ー ヤクルト（4日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が4日、東京ドームで行われたヤクルト戦に今季初先発を果たした。不振もあって開幕から出遅れ、ようやく辿り着いた1軍登板となったが、5回を投げ1本塁打を含む6安打5失点、2四死球の内容にファンは「どうしたんだ」と心配の声を寄せている。初回は先頭、丸山和に右前打を浴び、四球も絡んでいきなり2死一、二塁のピンチを迎えたが、武岡を空振り