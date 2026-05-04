鷹は村田賢一がロングリリーフで好投4日にパ・リーグ球団主催のファーム公式戦2試合が行われた。日本ハムーDeNA戦は、4-7で日本ハムが敗れた。先発の孫易磊投手は2回に危険球で退場。緊急登板の清宮虎多朗投手が石上泰輝内野手に適時三塁打を浴びるなど、序盤の失点が響いた。打線は山縣秀内野手の犠飛などで追い上げ、7回にはライル・リン捕手の公式戦初本塁打となる2ランが飛び出したが及ばず。打線では、リンが3安打、吉田