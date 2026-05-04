シャパイロ球団社長が語った岡本獲得の舞台裏ブルージェイズの岡本和真内野手が、メジャーの舞台で高い適応力を見せている。3日（日本時間4日）時点で、9本塁打と22打点はチームトップ。打線に欠かせない存在となった岡本の獲得理由を、マーク・シャパイロ球団社長兼CEOが明かした。シャパイロ氏は2日（同3日）、ブルージェイズ専門のポッドキャスト番組である「Gate 14 Podcast」にゲスト出演。「オカモトはたまにミスを犯す