NPBが発表した中日は4日の公示で根尾昂投手を出場選手登録から抹消した。今季は1勝1敗、防御率5.00だった。また、カイル・マラー投手も2軍降格となった。2018年ドラフトで1位入団の根尾は、投手転向5年目の今季、中継ぎとして9試合に登板。1勝は挙げたものの、9回を投げて3本塁打を浴びるなど9安打で5失点。防御率5.00という成績だった。直近では登板4試合連続で失点を喫していた。マラーは2試合に先発し2敗、防御率4.63と低