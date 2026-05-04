2軍のオリックス-ロッテ戦で思わぬハプニング思わぬ形で試合終了となった一戦が、一夜明けてもファンの反響を集めている。オリックスは3日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲でロッテ2軍と対戦。7回コールドゲームとなったが、スコアは「0-0」。9回まで行われず引き分けに終わった“理由”を知ったファンは、どうしようもない現実に困惑するしかなかった。雨が降るなかでの一戦は、投手戦となり両チームともに得点を奪うこ