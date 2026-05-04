大谷が腰付近に死球、敵地でブーイングも【MLB】ドジャース 4ー1 カージナルス（日本時間4日・セントルイス）不振が続く大谷翔平投手を襲ったアクシデントに、球場はどよめきに包まれた。大谷は敵地で行われたカージナルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第4打席で腰付近に変化球が直撃し、苦悶の表情を浮かべた。ファンからはブーイングが起きたが、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況と解説は“意外な”反応