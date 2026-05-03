左翼席上段に特大アーチ■日本ハム ー オリックス（3日・エスコンフィールド）日本ハムの万波中正外野手が3日、エスコンフィールドで行われたオリックス戦に「7番・右翼」で先発出場。6回の第3打席で10号ソロを放った。両リーグ最速で2桁本塁打に到達。球場は大歓声に包まれた。2打席連続で空振り三振に打ち取られ、6回2死で迎えた第3打席。万波は九里亜蓮投手の3球目、124キロのチェンジアップを振り抜くと、打球は左翼席上段