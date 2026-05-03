1日のロッテ-西武戦ロッテOBの小林雅英氏が1日、ZOZOマリンスタジアムでのロッテ-西武戦前の始球式に登場した。捕手に向かって剛速球を投げ込み、場内を沸かせた。小林氏は山梨県立都留高校を卒業後、日本体育大学、社会人野球（東京ガス）を経て1998年ドラフト1位でロッテ入団。入団2年目の2000年から抑えのエースとして活躍。ロッテ黄金期の抑えのエースとして活躍。33試合連続セーブポイントや6日間で6セーブ等のプロ野球新