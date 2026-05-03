安福一貴氏が推奨…投球動作の土台を作る「ボールジョイントターン」投球動作の安定を目指す上で、欠かせないのが全身の連動性だ。4年連続盗塁王に輝いた片岡易之氏（現多摩川ボーイズ監督）ら多くのプロ選手をサポートしてきたプロトレーナーの安福一貴さんは、野球の動きに特化したウオーミングメニューの中で「ボールジョイントターン」を推奨している。股関節と肩関節の連動性を生み、ピッチングの土台を作る練習法だ。ボ