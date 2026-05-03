ジャッジは2017年に52本塁打→アロンソが2019年に記録更新ホワイトソックス・村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦で今季13号を放った。好調を維持できれば、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）の持つア・リーグ記録更新も可能だ。では、果たして“現実度”はどれくらいあるのだろうか。村上は開幕から3試合連発と衝撃のメジャーデビューを飾った。その後は不振に陥り、24打席ノーヒットを経験。それ