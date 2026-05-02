第1打席は四球で出塁→モンゴメリーの打席で果敢に二塁を狙うも…■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が1日（日本時間2日）、敵地でのパドレス戦に「2番・一塁」で先発出場し、メジャー単独トップとなる13号を放った。413フィート（約125.9メートル）の特大弾に球界の注目が集まるなか、初回の第1打席後に起きた“悲劇”を地元記者が指摘している。初回1死で迎えた第1打