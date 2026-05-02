球団公式が球場入りの様子を投稿した【MLB】カージナルス ー ドジャース（日本時間2日・セントルイス）ドジャース・大谷翔平投手は1日（日本時間2日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で出場した。試合に先立ち、球団公式X（旧ツイッター）が、球場入りの様子を投稿すると、さっそく「私服かっこよすぎ」などとファンからの声があがっていた。大谷はベージュのキャップを後ろ向きにかぶり、ジーンズにグレーのセー