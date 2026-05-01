プロレスにおいて、事前の打ち合わせに基づかない、ガチンコ（真剣勝負）や殺し合いに近い危険な実戦対決を示す「シュート」。そんなシュートマッチの中でも、いまだに語り継がれるのが女子プロレスのジャッキー佐藤vs神取しのぶ（現・忍）の試合だ。リングアナウンサーとして、実際の試合を至近距離から目撃した山本雅俊が、当時の真実を明かす。※本稿は、プロレスラーの佐山聡、藤原喜明、川田利明、船木誠勝ほかの『証言 プロ