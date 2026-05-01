プロレスにおいて、事前の打ち合わせに基づかない、ガチンコ（真剣勝負）や殺し合いに近い危険な実戦対決を示す「シュート」。そんなシュートマッチの中でも、いまだに語り継がれるのが女子プロレスのジャッキー佐藤vs神取しのぶ（現・忍）の試合だ。リングアナウンサーとして、実際の試合を至近距離から目撃した山本雅俊が、当時の真実を明かす。※本稿は、プロレスラーの佐山聡、藤原喜明、川田利明、船木誠勝ほかの『証言 プロレス界ケンカマッチの真実』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。

「聖なるケンカマッチ」とは

真逆のシュートマッチ

女子プロレスにおけるケンカマッチ、不穏試合を語る時、避けては通れないのがジャッキー佐藤vs神取しのぶ（現・忍）の凄惨すぎるシュートマッチだ。

1987年7月18日、ジャパン女子プロレスの神奈川・大和車体工業体育館大会で事件は起きた。39年も前のことになるが、この長い月日の間に、伝説の試合として神格化されすぎてしまったきらいはある。

2015年2月22日に後楽園ホールで世IV虎（現・世志琥）と安川惡斗が「顔面破壊マッチ」をやらかした時、ジャッキーvs神取の話題が蒸し返されたが、その際「聖なるケンカマッチ」と報じた記事を読んで「いったいなにを書いているんだ？」と憤慨した人間がいる。

あの時、リングアナウンサーとして、至近距離からジャッキーと神取の闘いを直視していた数少ない目撃者である山本雅俊だ。

「こうやって事実というのは捻じ曲げられていくんだな、と思いましたね。あの場に立ち会った人間としては、とてもじゃないけど“聖なる”なんて言葉は使えない。まったく逆の試合ですからね」

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