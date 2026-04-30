ゴールドカラーの「昇竜ユニホーム」が配布された■中日 ー DeNA（30日・バンテリンドーム）中日ナインは30日、バンテリンドームで行われたDeNA戦で昇竜ユニホームを着用して試合に臨んだ。今年は金色バージョンのデザインで、来場者にも配布されたこともあり、スタンドまでド派手なゴールドカラーに染まっていた。「昇竜ユニホーム」はファンでも人気の恒例企画で、今年のテーマは「天下を獲る！」。尾張の地から天下を動かした