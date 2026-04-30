30日のエンゼルス戦で鮮やかな“技術”を披露した【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、29日（日本時間30日）に本拠地でのエンゼルス戦でみせた守備が話題となっている。打撃でメジャートップタイの12本塁打と大暴れする中、懸念されていた守備でも堅実なプレーを披露。米重鎮記者が語っていた「ワンバウンドの拾い方がうまい」という“噂”を証明するような美技に、地