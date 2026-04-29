8月27日から3泊4日で実施…栗山、斎藤両氏が次世代を直接指導「野球未来キャンプ」事務局は29日、栗山英樹氏と斎藤佑樹氏による特別プログラム「野球未来キャンプ 2026」を、8月に北海道で開催すると発表した。次世代を担う子どもたちに野球の楽しさを伝え、未来の野球界を育むことを目的としている。開催期間は8月27日から30日までの3泊4日。滞在場所は北海道某所となっており、東京・羽田空港（参加者の居住地区によっては新千