ロッテに加入した井上が今季初アーチ■ロッテ ー 楽天（29日・ZOZOマリンスタジアム）ロッテの井上広大外野手が29日、本拠地で行われた楽天戦に「6番・一塁」で先発出場。4回に楽天先発の前田健太投手から今季1号を放った。移籍後待望の“初アーチ”は勝ち越し弾となり、球場は大歓声に包まれた。ポランコの2号ソロで同点に追いついた直後に迎えた第2打席、井上は前田が投じた7球目のスライダーを捉えて逆転アーチを放った。昨