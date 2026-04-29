本拠地・マーリンズ戦で投手専念【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で先発し、メジャー通算700奪三振を達成した。日本投手では9人目の到達となった。1点ビハインドの3回2死、ストワーズを外角高めへの98.6マイル（約158.6キロ）で空振り三振に仕留めた。この日5個目の三振で700Kに到達した。大谷はエンゼルス時代の2018年