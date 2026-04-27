川越はタイムリー後に右肩を負傷27日のプロ野球公示で、阪神は近本光司外野手の出場選手登録を抹消した。近本は前日26日の広島戦で左手首付近に死球を受け、代走を送られ退いていた。5年連続で外野手部門のベストナインに輝き、4年連続を含む6度の盗塁王を誇る不動のリードオフマン。今季も全24試合で打率.250、5打点、6盗塁の成績を残している。阪神は27日にセ・リーグ首位に躍り出たが、近本の離脱は大きな痛手となる。ま