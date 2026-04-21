STU48・中村舞の1st写真集『嫌いの反対』（2024年8月27日発売／宝島社）のデジタル版が2026年4月5日にリリースされた。 【写真】デジタル版ではアザーカット42ページ分を追加収録 STU48ドラフト3期生であり、舞Qの愛称で親しまれる中村舞。シングル作品は12作連続選抜入りを果たし、2024年の8thシングル「花は誰のもの？」でトライアングルセンター、2026年3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣