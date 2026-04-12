守備でミスしたチザムJr.の試合後の発言に米ファン怒り【MLB】レイズ 5ー4 ヤンキース（日本時間12日・タンパ）ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の“問題発言”が波紋を呼んでいる。11日（日本時間12日）の敵地・レイズ戦で、痛恨のフィルダーズチョイスを犯しサヨナラ負け。試合後にはルールを知らぬ無知さも露呈してしまい、米ファンからは「少年野球に戻るべき」「恥ずかしい」と厳しい声が殺到している。同点で迎えた