守備でミスしたチザムJr.の試合後の発言に米ファン怒り

【MLB】レイズ 5ー4 ヤンキース（日本時間12日・タンパ）

ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手の“問題発言”が波紋を呼んでいる。11日（日本時間12日）の敵地・レイズ戦で、痛恨のフィルダーズチョイスを犯しサヨナラ負け。試合後にはルールを知らぬ無知さも露呈してしまい、米ファンからは「少年野球に戻るべき」「恥ずかしい」と厳しい声が殺到している。

同点で迎えた延長10回、1死満塁の大ピンチで問題のプレーは起こった。二塁手のチザムJr.は打球を処理したものの、その後の判断がまずかった。一塁走者にタッチし一塁へ送球すれば併殺完成だったが、打球をファンブルしたこともあり1つのアウトも奪えず。三塁走者の生還を許しサヨナラ負けを喫した。

判断ミスが敗戦につながったが、試合後にチザムJr.が発した発言がファンの怒りを増幅させた。記者から最後のプレーについて問われたチザムJr.は、ピアスをいじりながら「一塁に投げてから二塁に送球したらアウトになるか分からない。ルールが分からない」と発言。さらに「（打者の）打点になるの？」と逆質問するなど、不可解な反応が目立った。

「ジョムボーイ・メディア」のヤンキース専門アカウント「トーキン・ヤンクス」は、一連のプレーと取材に対応するチザムJr.の動画をSNSで公開すると米ファンが次々に反応。「どうしようもない頭の悪さ」「このピエロを放出しろ」「擁護できない」「球界で最もIQが低い男」「10セント級の頭脳」「開いた口が塞がらない」「ルールを理解するまでベンチに置いておけ」など、辛辣なコメントが並んだ。（Full-Count編集部）