プロトレーナー・船木永登氏が伝授…安定感が抜群に変わる足首トレ野球を一生懸命に続ける中で、故障でプレーを断念せざるを得ない選手は少なくない。小学生からプロまでを指導するプロトレーナー・船木永登さんも、「怪我で断念してきた選手をたくさん見てきました」と語る。成長に伴い出力が上がると、体を制御できず故障に繋がるケースが多い。そこで重要になるのが、地面と唯一接する足首の安定性だ。地面を捉える感覚を養い