大谷は二刀流で投打同時出場となった【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）二刀流だからこそ、の光景でもあった。ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、白星はつかなかったが6回4安打1失点と好投した。打つ方では3打数無安打2四死球。試合中継では、日本のファンが大谷の“勲章”に注目した。先攻のドジャースは初回、先頭打者の大谷