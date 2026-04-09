大谷は二刀流で投打同時出場となった

【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）

二刀流だからこそ、の光景でもあった。ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場し、白星はつかなかったが6回4安打1失点と好投した。打つ方では3打数無安打2四死球。試合中継では、日本のファンが大谷の“勲章”に注目した。

先攻のドジャースは初回、先頭打者の大谷が四球で出塁した。大谷は続くタッカーの四球で二塁へ進むなど、塁上から相手バッテリーへプレッシャーをかけた。

帰塁の際には頭から戻り、ユニホームの前面は泥だらけ。しかし、初回は無得点に終わり、大谷はチェンジとなると先発投手としてマウンドへ向かった。

プレーボールから1球も投げていない状況で、汚れたユニホーム姿。二刀流ならではのビジュアルとなっていた。SNS上には「先発ピッチャーなのに」「既に泥だらけ」「泥だらけの先発。初めてみたかも」「1回なのに」「大谷さんあるある」「大谷翔平さんだけだな むしろ名誉」といったコメントが寄せられていた。（Full-Count編集部）