初回先頭で左前打…8回は反撃のフェンス直撃二塁打【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。6回を投げて4安打1失点と好投を見せ、強力打線に立ちはだかった。果たしてブルージェイズ打線はどう見たのか。試合後、ジョージ・スプリンガー外野手も「彼との対戦は、楽しくないよ」と本音を漏らした。