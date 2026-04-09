大谷がブルペンで見せた珍しい姿ドジャース・大谷翔平投手が披露した独特な投球練習にファンの視線が集まった。7日（日本時間8日）に敵地で行われたブルージェイズ戦の試合前、今季2度目の先発マウンドに向けて調整を行った。その様子を捉えた写真が「なぜ??」「何かの癖を直すため？」と反響を呼んでいる。4-1と快勝したブルージェイズ戦の試合前、大谷は敵地のブルペンで投球練習を行った。真剣な表情で調整を続けたが、現地