オリックスのエスピノーザは7回1失点で2勝目8日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。日本ハムは1-0で楽天を完封した。4回、ロドルフォ・カストロ内野手の2号ソロで先制。先発の北山亘基投手は8回3安打10奪三振無失点の好投で今季初勝利を手にし、9回を抑えた柳川大晟投手が2セーブ目をあげた。楽天の先発・古謝樹投手は9回1安打1失点も打線が沈黙した。オリックスは9-1でロッテに快勝した。初回、西川龍馬外野手の適時二塁打で