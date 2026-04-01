本拠地のビジョンに“大谷先生”が登場したドジャースの大谷翔平投手が、思いがけない姿で球場を大いに盛り上げている。30日（日本時間31日）、本拠地でガーディアンズ戦のイニング途中、電光掲示板に登場した大谷の姿が話題となっている。試合を熱くする本拠地のビジョンに、不意に“大谷先生”が現れた。メガネ姿の大谷が「今日は私と日本語を学んでいきましょう」と呼びかけると、画面には「三振」という日本語のテロップが