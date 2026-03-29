ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。今季初本塁打が期待される。前日27日（同28日）の同戦では「1番・DH」で先発出場。3回1死で四球を選び、昨年8月24日（同25日）の敵地・パドレス戦から続ける連続試合出塁を「33」に伸ばした。