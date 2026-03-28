レイズ時代の2020年にワールドシリーズ経験も…【MLB】ドジャース 5ー4 Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦前にチャンピオンリングの贈呈セレモニーを行った。昨季のワールドシリーズ制覇に貢献したナインたちが次々と指輪をはめるなか、“大苦戦”したことを明かした選手がいる。セレモニーは試合開始約40分前からスタート。ビジョンには特別映像が流さ