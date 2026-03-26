引退後からソフトボールの普及活動を行ってきた坂口智隆氏がJDリーグの理事に就任オリックス、ヤクルトで活躍し、現在は野球評論家の坂口智隆氏が、ソフトボール女子の国内最高峰リーグ「ニトリJDリーグ」の理事に就任することが、26日分かった。4月2日のリーグ開幕会見で発表される。NPBの元選手がJDリーグの理事に就任するのは、2021年の古田敦也氏以来2人目。坂口氏は「2028年のオリンピックに向け、盛り上げていきたい」と、