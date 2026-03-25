ファーム5試合で打率.364、1本塁打、OPS.970逸材のバットが止まらない。阪神ドラフト1位ルーキーの立石正広内野手（創価大）が24日、京セラドームのオリックス戦に「5番・左翼」で先発出場。チャンスで綺麗な逆方向への一打を飛ばし、2試合連続打点を挙げた。5試合で打率.364と結果を残し、虎党の興奮も止まらない。2−0の3回1死二塁の第2打席だった。カウント0-1からの2球目、岩嵜翔投手の高め150キロを逆らわずにライト方向