賛施策を拡充デジタルと球場体験を強化パ・リーグ6球団とパシフィックリーグマーケティング株式会社は、日本国内での販売数量No.1（飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月〜12月メーカー販売箱数、日本国内）のエナジードリンク「モンスターエナジー」と2026年のリーグスポンサーシップ契約を締結した。2025年に同ブランドにとって全世界初となる野球界とのスポンサー契約を開始し、各球場でサンプリングを実施してきた