映画『王と生きる男』（原題）が、韓国映画史上最高の興行収入を記録した。去る3月23日、配給会社ショーボックスによると、『王と生きる男』は先週末（3月20〜22日）の間に約80万3000人の観客を追加で動員し、累計観客数1475万7000人を突破した。【話題】『王と生きる男』に盗作疑惑これにより、映画『神と共に 第一章：罪と罰』（1441万人）や『国際市場で逢いましょう』（1425万人）を抑え、韓国公開作品の歴代興行成績3位に躍り