自分ではどうにもできない重い蓋をされてる▶▶この作品を最初から読む営業職として働く42歳の田代美晴。ある日、上司から初めて昇進を打診され、胸が高鳴ります。しかしその理由を知った瞬間、喜びは戸惑いと失望へと変わりました。評価されたのは実力ではなく、「独身の女性だから」「女性ならではの気遣いを期待して」という理由から。そんな人事の思惑が透けて見えたとき、美晴の心には重い曇りが広がります。そんな